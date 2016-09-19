中職》今年單場第3高 ！「陳金鋒狂」收視率創佳績

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿昨天為「台灣巨砲」陳金鋒舉辦風光的引退賽，全場擠滿20052名球迷，創下中職史上例行賽觀眾人數最多的紀錄，而許多球迷也守在電視機前面看球賽，收視率也是今年中職單場收視第3高。

負責轉播的FOX體育台今天表示，引退賽收視率突破1.57，為今年中職單場收視第3高。退休儀式的部分，晚間9點至10點也衝至最高點，來到2.23的收視率，這場賽事總觸及人數為142.7萬人。

隨即播出的體育新聞節目，也創下2013年至今的最高收視率，主要收視族群25-49歲男性觀眾的收視率來到了0.86，總觸及人數高達18.8萬。