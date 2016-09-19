日職》羅培茲致勝2分砲 DeNA隊史首次進軍高潮系列賽

羅培茲。（資料照，取自DeNA臉書粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕擺脫萬年爛隊，DeNA今年在央聯廣島獨走情況下雖然勝率不到5成，在今天靠著洋砲羅培茲（Jose Lopez）首局兩分砲取得優勢，加上今永昇太好投，3：1擊敗廣島，確定季末能參加高潮系列賽（Climax Series）。

今永昇太。（資料照，取自DeNA臉書粉絲團）

隊史毫無季後賽經驗，DeNA卯足了勁想贏球，首局羅培茲先制兩分砲後，先發今永昇太主投6.2局只被敲3安奪8K，失1分是廣島洋將魯納（Hector Luna）陽春砲，9下山崎康晃抓到最後1個出局數後，宣告隊史首次進軍季後賽。

DeNA高潮系列賽首輪預計碰上巨人，DeNA目前雖排在央聯第3，仍有機會超越巨人搶到首輪主場優勢，系列賽最多比3場，有和局制，勝場多數者晉級。