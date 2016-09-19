中職》統一獅草地音樂會 傑尼獅蘇智傑、陳傑憲將大展歌喉

統一獅蘇智傑。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅將從23日起連續3天在台南棒球場舉辦一年一度台南棒球場草地音樂會，並邀請緣起台南嘻哈音樂創作大支及董伯擔任開球嘉賓，並賽後為草地音樂會揭開序幕。

歷年草地音樂會除了邀請樂團及歌手表演外，活動重頭戲就是統一獅選手展現好歌喉，現場演唱歌曲，去年新秀郭阜林、林志賢展現深情演唱，讓球迷印象深刻。今年感謝球迷熱情支持，也特別安排傑尼獅蘇智傑、陳傑憲、潘彥廷、林志賢、唐肇廷、黃恩賜及郭峻偉現場開唱，用響亮美麗的獅王好聲音感謝球迷一整年支持，當天賽後也將開購票球迷進場席地而坐，坐在外野草皮上，跟著音樂旋律跟喜歡的選手一起哼著歌，享受屬於統一獅特色的草地音樂會。

統一獅陳傑憲。（統一獅提供）

本週六、日「MY HERO PLAYER 1號英雄系列活動」，也特別規劃英雄Hero #1護腕特別贈送，當天凡購買鑽石席、黃金席或內野應援熱區（一壘及三壘A、B、C、D、E及F區）球迷，當日14：30持比賽門票現場排隊可現場排隊兌換，每人每次排隊限兌換一個，每場限量500份，換完為止。

歌手大支受邀擔任草地音樂會的表演嘉賓。（統一獅提供）