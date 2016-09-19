海碩盃》「毛公配」逆轉勝澳客 雙打驚險開胡晉8
2016/09/19 20:21
台灣選手彭賢尹。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金12.5萬美元（約388萬台幣）加住宿的高雄海碩男網挑戰賽，台灣「小毛」彭賢尹／中國公茂鑫無愧為雙打第2種子，面對來勢洶洶的澳洲組合恰普林（Jarryd Chaplin）／湯普森（Jordan Thompson）後來居上，歷經「超級搶10」拉鋸，「毛公配」終挾3：6、7：6（7：5）、10：8逆轉勝，有驚無險安抵8強。
原住民「小毛」藝高人膽大，與老戰友公茂鑫是去年海碩雙打亞軍、前年冠軍，去年首爾挑戰賽也聯手封王，臨場經驗與默契相當豐富。儘管「毛公配」初登場熱機過慢，首盤失誤過多丟掉，無路可退的次盤還一度2：4落後，不過戰情吃緊時兩人及時回穩反撲，先逼成6平搶7得逞，搶10大戰中又從8：8連下關鍵2球，沒被爆冷硬是氣走「澳客」。
至於剛結婚的老將王宇佐，與18歲林亮羽首度合拍，初登場出現多達15個雙發失誤，老少東道主2：6、3：6不敵美國庫德拉（Denis Kudla）／澳洲艾伯登（Matthew Ebden），無緣開胡晉級。
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