MLB》兩棲類球員太稀有 40-40傳奇球星：讓我來教

坎塞可。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕提博（Tim Tebow）從NFL轉戰MLB最近在美國掀起一陣旋風，連史上首位完成「40轟、40盜」的坎塞可（Jose Canseco）都忍不住想親自指導提博。

提博。（資料照，美聯社）

坎塞可1988年完成史無前例42轟40盜，成為40-40俱樂部首位成員，史上也只有4位，之後分別由邦茲（Barry Bonds）、A-Rod（Alex Rodriguez）與索利安諾（Alfonso Soriano）依序加入，可惜坎塞可被爆料使用禁藥，名人堂票選也僅1.1%被刷掉。

坎塞可在推特寫道：「提博我是你的大粉絲坎塞可，如果你有需要，我專門教心理層面與打擊爆發力。」