中職》二軍總冠軍賽明開打 猿象再度交鋒

Lamigo桃猿陳敏賜在二軍敲出14轟，奪下全壘打王。（資料照，記者張嘉明攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍總冠軍賽明（20）日起將於屏東棒球場開打，今年延續去年的對戰組合，由例行賽排名第一的Lamigo桃猿二軍迎戰排名第二的中信兄弟二軍。而二軍個人獎項得主也已出爐，將於開幕戰賽前進行頒獎。

去年Lamigo桃猿二軍在新秀林承飛完全打擊助威之下，以3勝1敗的戰績封王，同時一軍也連霸成功，破除了二軍總冠軍無法在一軍封王的魔咒。今年相同對戰組合再度上演。

聯盟也將在二軍總冠軍開幕戰賽前安排頒獎典禮，今年打擊王由中信兄弟曾陶鎔獲得，打擊率高達0.444的他，由於打席數不足沒能擠進打擊排行榜，但補足打席後仍有0.379的打擊率，超越隊友王威晨的0.356，收下打擊王的頭銜；全壘打王則由棄投從打的Lamigo桃猿陳敏賜獲得，36場出賽就擊出14轟，長打能力驚人。

投手獎項由義大和統一兩隊選手包辦，勝投、防禦率、中繼、救援等獎項都是老面孔，奪三振王則是年僅19歲的新秀郭力瑋，以51奪三振擊敗隊友賴泊凱。