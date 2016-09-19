U23》牛棚崩盤單局爆6分 培訓隊遭樂天二軍完封

U23培訓隊今遭樂天二軍完封。（棒協提供）

U23培訓隊今遭樂天二軍完封。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2016年U23培訓隊今（19）日持續進行移地訓練場交流賽，首次對戰東北樂天金鷲隊二軍，結果台灣隊中繼投手大失血，單局被攻下6分大局，打擊又遭到壓制，比數一路落後，最後七局下半比賽因雨提前結束，台灣隊就以0：10吞下敗仗。

呂彥青今先發3局失4分，不過主要是兩次關鍵時刻隊友發生要命失誤而掉分，總計3局內只被擊出3支安打還送出3K，表現不差，不過中繼上場的曾琦與施子謙則是慘遭樂天打線毒手，曾琦僅投0.1局就被擊出3支安打與1次保送，接替上場的施子謙也踩不住煞車，接連暴投加上被連續3支安打讓樂天單局攻下5分大局，直到換上吳丞哲後才止住失血。

而打線部分，面對樂天今天推出了以濱矢廣大為首的投手群後面接著金野龍太、相原和友、石橋良太完全壓制中華隊打線，讓台灣隊僅打完7局就吞下了8K，全隊僅有江柏豪與吳柏毅各貢獻1支安打，也讓樂天金鷲就輕鬆地以10：0提前獲勝。

郭李建夫總教練賽後也特地集合全隊說：來日本移地訓練就是希望大家透過高強度的水準來學習，心態上絕對不能鬆懈，要用最積極的心態去激勵自己成長，比賽輸球才有東西檢討，但是態度不能輸。

旅日投手宋家豪表示：這批學弟感覺都很有潛力，不過可能經驗上比較不足，今天節奏都被投手帶著走，沒有拿出破壞力，今天賽後也鼓勵學弟們不要氣餒，好好面對下一場比賽，而自己也會拿出最好的表現來面對學弟們的挑戰。