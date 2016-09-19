MLB》鐵爺退休真心談：身體告訴我是時候了

宣布退休對提謝拉是相當困難的決定。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕相較老爹（David Ortiz）季前宣布或A-Rod（Alex Rodriguez）閃電退休，洋基「鐵爺」提謝拉（Mark Teixeira）顯得更低調，與老爹一樣打完本季就高掛球鞋，提謝拉感慨自己身體已經跟不上比賽，否則還想打。

A-Rod主場最後一次亮相提謝拉獻上祝福。（資料照，美聯社）

談到宣布即將退休至今心情，提謝拉說：「我知道這有多難而我沒想到我打了這麼久，我不會視健康為理所當然，我嘗試打些速球、打些全壘打，試著每天比賽，但我做不到，而這些都是我年輕視為正常的事，我感激我曾經做到。」

提謝拉言語間透露對卸下球員身分感到不捨。（資料照，美聯社）

「當我再走進不一樣球場，不是記得4支0吞3K，我記得我打過那些重要全壘打，甚至想起以前在安納罕的日子。」提謝拉昨日受訪格外感性，接下來所剩無幾比賽，提謝拉不打算特別看待，就像過去一樣，打好每場球，帶領球隊前進。

傷痛是壓倒提謝拉的最後一根稻草。（資料照，美聯社）

提謝拉說：「其實我春訓就在思考（退休），但我催眠我自己『這只是個選項，我還想打』5月中我身體出現警訊，6月我傷了膝蓋，在傷兵名單我想很多，與我家人談很多次，就在明星週我做了決定。」

提謝拉起初不想洩漏退休一事，不希望人們亂帶風向，只告訴家人與2位親密友人，提謝拉對自己最近幾年表現相當沮喪，他說：「我始終相信自己是那個出賽160場30轟100打點的人，的確生涯前10年我做到了，但因為受傷，即使我相信，我身體只是告訴我：『不，你不再是了。』」

提謝拉在2013年代表美國集訓時傷到手腕，開啟生涯最大低潮。（資料照，美聯社）

一切都從2013年經典賽集訓傷到手腕開始，困擾提謝拉近兩年，但他並不後悔，認為能與這些準名人堂選手為國拚命，人生重來他的決定還是一樣。

有提謝拉的1壘充滿安定，生涯拿過5座金手套。（資料照，法新社）

提謝拉表示，自己從不帶著悔恨離開球場，菜鳥年24轟84打點，接著連8季30轟百打點，提謝拉最引以為傲，2004到2011球季只有普侯斯（Albert Pujols）打點比他多，提謝拉同時希望禁藥消失在球場，創造更純淨戰場。