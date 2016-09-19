HBL》「早一點，就不會有三民五虎」謝玉娟肯定小球員旅美潮

三民家商教練謝玉娟。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕富邦育樂今宣布贊助三民家商唐維傑赴美深造每年1萬美元獎助學金，讓台灣旅美小將再添一名，三民家商教練謝玉娟對此樂觀其成，甚至感慨如果當年田壘、周士淵等人也能趕上旅美潮，說不定就不會有「三民五虎」。

今年夏天，包括松山高中孫思堯、丁聖儒、蔡昌翰以及南湖高中簡廷兆等人，加上三民家商的唐維傑，已有7名國、高中階段的小將赴美深造，可以說是近年來最高峰。

「如果時空背景再早一點，像是吳永仁那個時候，就不會有三民五虎，我會想盡辦法把他們推出去。」謝玉娟認為，這股旅美潮對球員來說，絕對有正向幫助，代表台將的發展不再被限制。

謝玉娟指出，就算不是每個人都適合靠籃球吃飯，但是出國磨練的不只是球技，外語、國際觀甚至是獨立打理生活的能力，都會是這些小將們難得的人生經驗，

在高雄深耕多年的謝玉娟說：「如果未來七賢國中有這樣的孩子，我也會把他們推出去。」