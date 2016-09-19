中職》最佳十人佔2位 林泓育挑戰史上第一人
2016/09/19 22:02
Lamigo桃猿林泓育本季有機會奪下金手套捕手獎、最佳十人DH和捕手3座獎項。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿鐵捕林泓育本季除了有望問鼎生涯第1座金手套捕手獎外，也有機會拿下最佳十人獎中的最佳DH和最佳捕手獎，成為中職史上首位包辦2個獎項的球員。
中職最佳十人獎從2000年球季開始設立起，從來沒有人可以同時獲得兩個獎項，不過林泓育本季在捕手和指定打擊上都表現得相當出色，捕手方面還要再蹲捕8場，累積60場就具有提名標準，而指定打擊也只差8個打席就符合資格。
林泓育曾在2011年拿下最佳十人捕手獎，而在2013年起完成最佳指定打擊獎4連霸，但從來都沒有機會同時獲獎過，如果林泓育今年包辦這兩項獎座，將成為中職史上第一人。
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