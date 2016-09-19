網球》謝淑薇質疑補助款 網協：可查帳願負法律責任

謝淑薇今在臉書上貼文質疑補助經費去向。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對謝淑薇質疑補助款風波，我國網球協會秘書長劉中興晚間回應，不知對方所謂「5000多萬補助款」說法從何而來？協會經手謝的「優秀選手補助計畫」約1千多萬台幣，歷年來金額都由體育署（包括前身體委會）核定撥放，這些都依相關規定、附單據可供審查；至於謝評論其身家，劉則說：「很遺憾，對網路上子虛烏有指控，我不予回應。協會經手部分若有任何問題，隨時可來查帳，我也願負完全法律責任。」

我國網球女將謝淑薇繼在臉書粉絲頁貼上千言書，暗諷教育部曾指出她在多年間拿了國家5000多萬補助款，卻有極大落差後，今天又在臉書上留言，從不曾知道自己領過這麼多補助，並質疑補助經費最終去向不明。「那傳說中的五千萬補助款，到底去哪兒了呢？如果補助經費可以隨意被更改，甚至消失，參賽制度偷偷改變，那其他選手到底有多少人經歷過這些？說出來沒人幫，還可能面臨協會祭出的封殺與抹黑？滿好奇的，誰這麼大膽的將國家幫助運動員的經費藏著掖著，甚至直接變消失？！」

此文在謝的粉絲團引發熱議，甚至有網友指出謝淑薇不核銷的補助金，有人會自動幫她核銷，讓她回應：「如果是這樣！那難怪我們的劉秘書長兼任大學教授，上任秘書長沒幾年可以開跑車買豪宅！嘖嘖。」

劉中興表示，其實8月里約奧運結束不久，政府就已派人到網協稽查，尤其是財務部分，「有沒問題，要看體育署相關審核最後結果，我個人是有信心，若需要改進，當然得虛心受教。」劉也解釋，網協經手的「優秀選手補助計畫」，從94到105年間光謝淑薇部分大約1000多萬；至於國營企業、民間贊助等金額，並非由協會負責。

（謝淑薇臉書粉絲頁截圖）