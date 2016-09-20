回應網協「有單據可供審查」 謝淑薇質疑錢被暗槓

謝淑薇懷疑錢很可能被暗槓（資料照，記者簡榮豐攝）

〔即時新聞／綜合報導〕網球女將謝淑薇昨在質疑教育部公佈的補助款，我國網球協會秘書長劉中興對此回應，協會經手謝的補助計畫約有台幣1000萬，這些都有單據可供審查，歡迎去查帳；今凌晨謝淑薇在臉書上再度發文質疑，反問網協什麼時候給過1000萬？她懷疑這些錢很可能被暗槓！

謝淑薇昨在臉書上PO文指不知道自己領過國家5000多萬補助款，她質疑補助經費最終去向不明，劉中興昨對此回應，協會經手謝的補助計畫約有1000台幣，歷年來金額都由體育署核定撥放，這些都依相關規定、附單據可供審查。

謝淑薇今凌晨在臉書上回覆網協說法，質疑網協什麼時候給過1000萬過了，而且印象中也沒有1000萬，「等等...該不會偷偷燒了一千萬冥幣給我，又跟2012倫敦奧運一樣，有400萬暗槓起來沒通知選手團隊吧?」

謝淑薇提出疑點，質疑「教育部明明自己發出5000萬補助費用給我的申明新聞，網協說只有一千萬？！還是跟倫敦奧運一樣，上頭說500 選手只拿到100所以4000跟消失的400萬一樣，處理掉了？還是我眼睛業障重，一切都是假滴！？」

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