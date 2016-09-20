MLB Live》陳偉殷復出演4局好投 5上卻挨3分砲退場

ERA IP H HR SO BB R ER 陳偉殷 5.04 4.1 4 1 3 0 3 3 ERA：防禦率 IP：局數 H：安打 HR：全壘打 SO：三振 BB：保送 R：失分 ER：責失分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 國民 0 0 0 0 3 0 3 6 1 馬林魚 0 1 1 0 0 2 5 1

第五局

陳偉殷讓拉莫斯敲出外野飛球出局。

陳偉殷再度面對強打齊默曼，但這次被敲出安打上壘。

陳偉殷與黑希纏鬥6球，變速球被敲出安打，國民隊攻佔一、三壘。

陳偉殷被國民游擊手艾斯皮諾沙（Danny Espinosa）敲出左外野三分砲逆轉。



陳偉殷退場，威特葛倫（Nick Wittgren）接手續投，0.2局無失分。

第四局

4下

陳偉殷第2次上場打擊敲出內野滾地球出局。

4上

陳偉殷延續火燙手感，只用12球就讓國民連續三棒敲出滾地球出局，完成第3個三上三下。

第三局

3下

陳偉殷擔任首棒打者，看了3球吞下三振。

2出局後馬林魚攻勢再起，歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出三壘安打，普拉多（Martin Prado）選到保送，耶利奇（Christian Yelich）補上二壘安打攻下1分，馬林魚取得2：0領先。

3上

陳偉殷用85英哩的滑球三振掉艾斯皮諾沙（Danny Espinosa）。

陳偉殷讓國民菜鳥迪弗（Wilmer Difo）敲出界外飛球出局。

陳偉殷讓投手柯爾（A.J. Cole）敲出軟弱飛球出局。

陳偉殷連續3局無失分，目前投了36球。

第二局

2下

馬林魚「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出飛越427英呎的特大號全壘打，馬林魚取得1：0領先。

2上

陳偉殷面對國民首棒的捕手拉莫斯（Wilson Ramos），被敲出安打上壘。

陳偉殷臨危不亂讓強打齊默曼（Ryan Zimmerman）敲出雙殺打化解危機。

陳偉殷讓黑希（Chris Heisey）擊出滾地球出局，殷仔繼續保持無失分表現。

第一局

陳偉殷復出首戰有了好的開始，用三振解決掉國民新秀透納（Trea Turner）。

陳偉殷接著再用4顆球三振掉渥斯（Jayson Werth）。

陳偉殷讓倫登（Anthony Rendon）擊出游擊上空飛球出局。



總計陳偉殷首局只花11球就讓國民三上三下。