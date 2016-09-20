冠名比「陳金鋒」還大 鋒哥雕像將製牌匾遮廠商名
2016/09/20 07:41
球迷罵翻陳金鋒雕像除了不像之外，廠商冠名還比「陳金鋒」三字還大，廠商回應將製作「台灣巨砲陳金鋒」牌匾來遮住冠名。（資料照，記者林正堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣巨砲陳金鋒將在今年球季結束後引退，上週日球團也為鋒哥舉行引退儀式。不過球團與贊助廠商合作的陳金鋒雕像被球迷罵翻，廠商名還比「陳金鋒」三個字還大，廠商昨天緊急回應，將製作牌匾蓋住冠名。
Lamigo桃猿球團18日替陳金鋒舉行引退儀式，球團與贊助商光隆海洋生技公司在賽前揭幕合作的陳金鋒雕像，不過這個雕像卻被球迷罵翻，除了被批評根本不像陳金鋒，底下廠商冠名名稱，還比「陳金鋒」三字還大。
根據《蘋果日報》報導，面對廣大球迷的罵聲，廠商昨出面道歉，將製作「台灣巨砲陳金鋒」牌匾，來遮住原先的廠商名稱，對於被質疑長相不像，將考慮修改，但這部分仍需與球團討論。
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