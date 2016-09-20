NBA》希臘第一人！ 「字母哥」4年31億續留公鹿

安德托昆波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《Yahoo Sports》權威記者Adrian Wojnarowski報導，希臘怪傑「字母哥」安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）確定與公鹿完成續約，雙方同意簽下一紙4年1億美元（約31.3億新台幣）的合約，也讓字母哥成為希臘史上最高薪的籃球員。

安德托昆波在2013年的選秀中，以首輪第15順位之姿被公鹿選上，短短3個球季已成為聯盟最全面的球員之一，現年22歲的字母哥場均可繳出16.9分、7.7籃板、4.3助攻、1.2抄截、1.4火鍋的數據。

先前報導曾指出，菜鳥球季時，安德托昆波將170萬美元的年薪全給家人，自己僅使用球隊每天的伙食津貼，「我是奈及利亞移民希臘的第2代，家裡的收入來源只靠父母在雅典街頭擺攤過活，我們5個兄弟常常餓得連飯都沒有得吃，能打NBA就像在夢中一樣...」

「我每天睜開眼睛都很焦慮，我擔心若一天沒有進步、練球不夠積極，會不會又重回在街頭討生活的日子？」