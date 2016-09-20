MLB》陳偉殷復出首戰 4.1局挨轟退場

陳偉殷復出首戰投不滿五局。（USA Today Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕睽違2個月，傷癒復出的「台灣殷雄」陳偉殷在今天復出，首戰即面對國聯東區龍頭國民隊，殷仔受到教練團保護只用66球，先發4.1局失3分，退場時馬林魚2：3落後國民，陳偉殷為敗投候選人。

首局陳偉殷投得虎虎生風，演出三上三下飆出2K，第2局雖然遭國民強打捕手拉莫斯（Wilson Ramos）敲安，但讓國民重砲手齊默曼（Ryan Zimmerman）擊出雙殺打出局，殷仔前2局力保不失分。

2局下「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出特大號陽春砲率隊取得1：0領先，3局上殷仔再度演出三上三下，下半局馬林魚再度展開攻勢，歐蘇納（Marcell Ozuna）、耶利奇（Christian Yelich）連續2支長打拿回第2分。

4局陳偉殷維持良好手感，讓國民連續三棒打者擊出滾地球出局，但5局殷仔遭遇亂流，抓下1出局後被齊默曼、黑希（Chris Heisey）敲出連續安打，之後雖與艾斯皮諾沙（Danny Espinosa）纏鬥6球，但殷仔90英哩的速球遭逮中，一棒遭轟出左外野全壘打牆，陳偉殷無失分好投破功，僅投4.1局被換下場。