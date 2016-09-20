NBA》衰！勞森電腦被盜 私密照遭駭客兜售
2016/09/20 07:55
勞森上季表現低迷，一度乏人問津。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕上季表現嚴重下滑的勞森（Ty Lawson）今夏於自由球員市場乏人問津，差點流浪海外，所幸終於在國王找到落腳處，但勞森的衰運尚未走完，近期又傳出電腦遭駭客盜用，對方以私密照為由獅子大開口，向勞森勒索。
勞森的律師透露，駭客握有「敏感的照片與訊息」，可能危及勞森的生涯與日常生活，駭客要脅要向媒體與網站販售這些資訊，若勞森付不出錢，就會將之公布於眾。
目前勞森已採取法律途徑，向警方報案，但數日過去案情仍一籌莫展。值得一提的是，勞森過去曾數次因酗酒問題進出法院，八卦媒體懷疑與此相關，勞森若再出亂子，可能影響國王球團信任。
上季勞森分別效力於火箭與溜馬，薪水合約高達1240萬美元（約4億新台幣），但場均5.8分3.4助攻明顯與身價不符，數據皆為生涯新低，遠遜於其他先發等級的球員。
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