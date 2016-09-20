MLB》傷後復出殷仔連飆2K 連續兩局三上三下

.@Marlins Wei-Yin Chen strikes out 1st hitter he sees in his return from the DL. Tune in to @FOXSportsFL to watch! pic.twitter.com/g5zhmtSDFl — FOX Sports Florida （@FOXSportsFL） 2016年9月19日

〔體育中心／綜合報導〕休息了2個月後復出，陳偉殷就用速球三振打者，告訴大家他準備好了。一開局就連續三振掉國民隊2名打者，演出三上三下的投球內容，手感相當不錯，第二局雖然被首棒擊出安打，但馬上用雙殺化解。

陳偉殷對國民5場先發僅僅1勝，今天是否能拿下對國民的勝利，也是台灣球迷相當期待的，此役用球數被設定在80球左右，主要是調整，教練團希望陳偉殷的歸隊有助於球隊戰力。

馬林魚在國聯外卡還落後巨人隊5場勝差，今天面對同分區第一的國民，也是場硬戰，盼陳偉殷歸隊後，能幫助球隊打進季後賽。

陳偉殷上一場先發面對費城人。（美聯社資料照）