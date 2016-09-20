國家隊「52號」不退休 等鋒砲當教練時穿

陳金鋒。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕陳金鋒在Lamigo桃猿的背號52號，前天由球團董事長劉保佑宣布將正式退休，國家隊卻有不同的想法，中華棒協秘書長林宗成表示，國家隊會保留背號52號的球衣，等陳金鋒回來當教練時穿上。

林宗成指出，國家隊的背號不屬於個人，而是全體國人共有，雖然陳金鋒在國家隊有過許多重大貢獻，在棒壇地位不可取代，52號球衣卻不會也不能隨著他退休，就棒協的了解，其他國家也沒有國家隊背號退休的做法。

*棒協也要辦 向鋒砲致敬活動*

林宗成表示，陳金鋒從2008年奧運結束後沒再打過國家隊，今年也將從職棒退休，但不代表他不會再回國家隊，「我們的做法是，保留52號球衣，等陳金鋒回來當教練，甚至當國家隊總教練，再讓他重新穿上。」他說。

在2008年奧運後的A級賽事，幾乎沒有球員使用52號（除2012年11月經典賽資格賽陳江和），林宗成認為，從球員很有默契地自動空出這個背號，足以顯示陳金鋒在球員心目中的地位。

林宗成透露，棒協也在籌備向陳金鋒致敬的活動，時間在職棒球季結束後，「職棒還在打，所有活動以母隊優先，我們因為是用國家隊的名義，花樣沒那麼多，比較中規中矩，請大家拭目以待。」他說。

*中職52號是否退休? 球團尚未有共識*

至於中職聯盟是否也會讓52號退休，由於這並非單一球隊的事，中職必須再和其他3隊溝通，但秘書長朱康震表示，目前尚未取得共識。除了陳金鋒外，中職目前僅義大外野手林旺衛及中信兄弟體能教練朱偉銘穿52號。

關於「背號退休」，中華職棒聯盟沒有相關規定或做法，背號使用與否由球團決定，不乏退休又復出的例子，包括林易增4號被徐睿擇用、王光輝26號被黃鈞聲用、黃忠義17號被林克謙用、曾紀恩67號被張志強用等。