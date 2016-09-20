MLB》陳偉殷復出首戰 「怪力男」敲特大轟慶祝（影音）
2016/09/20 07:59
〔記者陳人齊／綜合報導〕「台灣殷雄」陳偉殷相隔2個月傷癒復出，隊友史坦頓（Giancarlo Stanton）就用全壘打慶祝，2局下史坦頓相中國民先發投手柯爾（A.J. Cole）一顆失投的滑球，一棒掃出左外野全壘打牆，據現場測量顯示，這球的飛行距離約448英呎（約137公尺）。
「怪力男」史坦頓自9月7日離開傷兵名單後打擊狀況遲遲沒回溫，總計7打數只有1支安打，打擊率1成43，今天敲出9月首轟後打擊狀況可望逐漸提升。
史坦頓本季出賽110場，打擊率2成42、全壘打累積25支，另有71分打點。
史坦頓敲出特大號全壘打。（美聯社）
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