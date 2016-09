MLB》陳偉殷復出首戰 「怪力男」敲特大轟慶祝（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者陳人齊/綜合報導〕「台灣殷雄」陳偉殷相隔2個月傷癒復出,隊友史坦頓(Giancarlo Stanton)就用全壘打慶祝,2局下史坦頓相中國民先發投手柯爾(A.J. Cole)一顆失投的滑球,一棒掃出左外野全壘打牆,據現場測量顯示,這球的飛行距離約448英呎(約137公尺)。

「怪力男」史坦頓自9月7日離開傷兵名單後打擊狀況遲遲沒回溫,總計7打數只有1支安打,打擊率1成43,今天敲出9月首轟後打擊狀況可望逐漸提升。

史坦頓本季出賽110場,打擊率2成42、全壘打累積25支,另有71分打點。

史坦頓敲出特大號全壘打。(美聯社)