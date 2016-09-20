NBA》國王數度點名交易 蓋伊決定不留了

蓋伊決定不留國王。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王近年積弱不振，10年不知季後賽滋味，今夏球團積極尋求交易，前鋒蓋伊（Rudy Gay）被點名數次可能成為籌碼，稍早最新消息傳出，蓋伊已告知高層，將於下季放棄球員選項，成為完全自由球員，且不考慮與國王洽談、斬斷續留可能。

根據《Yahoo Sports》權威記者Adrian Wojnarowski報導指出，蓋伊的決定加速國王尋求交易，先前亦有其他報導曾傳出國王欲趁機盤來上季表現低迷的溜馬後衛艾利斯（Monta Ellis）；另外，公鹿為了清出薪資額度，正找尋接收中鋒孟羅（Greg Monroe）的球隊，可能醞釀一次三方交易，但條件目前仍談不攏。

蓋伊在2014年與國王達成一份3年4000萬美元（約12億新台幣）的續約，這份合約將於2017-18有球員跳脫選擇權，值得一提的是，國王前兩季都曾傳出交易蓋伊的消息，本季蓋伊場均17.2分、6.5籃板1.7助攻。