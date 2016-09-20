西甲》八卦雜誌爆料 C羅2年來首段戀情曝光？

〔體育中心／綜合報導〕西班牙八卦雜誌《Corazón Czn》最新一期爆料，皇馬球星C羅（Cristiano Ronaldo）目前正在與2014年的西班牙小姐Desire Cordero約會。

C羅與Desire Cordero透過Instagram相識，目前兩人在一起已經有1個月，女方目前也已經搬到馬德里居住。

自從2015年初跟俄羅斯名模伊蓮娜（Irina Shayk）分手之後，C羅已經與多位女性傳出緋聞，但這些都沒有得到證實。如果這次他和Desire Cordero交往消息屬實，這就是C羅近2年來的第一段正式戀情。

本季至今，C羅因為歐洲盃期間的傷勢，只在聯賽中進了1球。上輪對西班牙人的比賽，C羅也沒有上場。接下來的這輪比賽，9月22日凌晨2點，皇家馬德里主場迎戰比利亞雷亞爾，西班牙媒體稱C羅很有可能會出賽。

八卦雜誌封面。（取自Corazón Czn）