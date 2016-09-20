NBA》湖人榜眼英葛蘭從板凳出發 「讓我有訓練的動力」

〔體育中心／綜合報導〕前不久，湖人隊總教練華頓（Luke Walton）在接受採訪時表示，新球季他不會承諾給任何球員先發位置，所有球員都要競爭，這其中也包括今年的選秀榜眼英葛蘭（Brandon Ingram）。對於華頓這一席話，英葛蘭也回應：「這讓我有努力訓練的動力。」

出身於籃球名校杜克大學的英葛蘭，上季在NCAA平均出賽34.6分鐘，可以繳出17.3分、6.8籃板、1.4火鍋的成績。今年夏天於拉斯維加斯進行的夏季聯賽，英葛蘭的投籃命中率只有41.2%，平均得分則是12.2分。不過英葛蘭最近透露，勇士隊老將伊古達拉（Andre Iguodala）曾發簡訊鼓勵他，表示看好英葛蘭能快速適應NBA。

今夏湖人隊除了在選秀會選中英葛蘭，也從自由球員市場上簽下鄧恩（Luol Deng），這使得隊內小前鋒位置的競爭相常激烈。雖然英葛蘭與克拉克森（Jordan Clarkson）、羅素（D'Angelo Russell）、藍道（Julius Randle）等人被視為湖人隊的新希望，但跟經驗豐富的鄧恩相比，華頓也還沒有打算在一開始就重用英葛蘭。

英葛蘭。（資料照，美聯社）