NBA》湖人榜眼英葛蘭從板凳出發 「讓我有訓練的動力」
2016/09/20 08:50
〔體育中心／綜合報導〕前不久，湖人隊總教練華頓（Luke Walton）在接受採訪時表示，新球季他不會承諾給任何球員先發位置，所有球員都要競爭，這其中也包括今年的選秀榜眼英葛蘭（Brandon Ingram）。對於華頓這一席話，英葛蘭也回應：「這讓我有努力訓練的動力。」
出身於籃球名校杜克大學的英葛蘭，上季在NCAA平均出賽34.6分鐘，可以繳出17.3分、6.8籃板、1.4火鍋的成績。今年夏天於拉斯維加斯進行的夏季聯賽，英葛蘭的投籃命中率只有41.2%，平均得分則是12.2分。不過英葛蘭最近透露，勇士隊老將伊古達拉（Andre Iguodala）曾發簡訊鼓勵他，表示看好英葛蘭能快速適應NBA。
今夏湖人隊除了在選秀會選中英葛蘭，也從自由球員市場上簽下鄧恩（Luol Deng），這使得隊內小前鋒位置的競爭相常激烈。雖然英葛蘭與克拉克森（Jordan Clarkson）、羅素（D'Angelo Russell）、藍道（Julius Randle）等人被視為湖人隊的新希望，但跟經驗豐富的鄧恩相比，華頓也還沒有打算在一開始就重用英葛蘭。
英葛蘭。（資料照，美聯社）
相關新聞
- NBA》希臘第一人！ 「字母哥」4年31億續留公鹿
- NBA》衰！勞森電腦被盜 私密照遭駭客兜售
- NBA》實力不俗 歐拉迪波在歌唱比賽拿第1名 （影音）
- NBA》也想要打10個？「浪花弟」湯普森向拳王請益
- NBA》詹皇帶兒子看NFL 洛城球迷故意齊喊Kobe （影音）
推薦新聞
-
MLB》上原浩治合約將到期 紅襪想以低價續簽2016/09/20 10:08
-
英超》受不了英媒亂問 瓜迪奧拉輕聲電記者：WTF2016/09/20 09:56
-
NBA》湖人榜眼英葛蘭從板凳出發 「讓我有訓練的動力」2016/09/20 08:50
-
西甲》八卦雜誌爆料 C羅2年來首段戀情曝光？2016/09/20 08:41
-
MLB》陳偉殷復出首戰 「怪力男」敲特大轟慶祝（影音）2016/09/20 07:59