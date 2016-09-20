MLB》燃燒 印地安人考慮季後賽3人輪值

印地安人投手克魯伯。（美聯社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕隨著印地安人離美聯中區王座越來越近，他們將準備迎來季後賽，而根據《Yahoo》記者Jeff Passan推特，印地安人正討論季後賽3人先發輪值的可能性。

由於印地安人非常有機會直接進入分區系列賽，這代表他們只需要4名先發投手，加上卡拉斯科（Carlos Carrasco）與薩拉札 （Danny Salazar）受傷，印第安人考慮讓克魯伯（Corey Kluber）與鮑爾（Trevor Bauer）在休4天以下的狀況持續先發。

第3輪值則考慮用湯姆林（Josh Tomlin）與克萊文傑（Mike Clevinger）雙先發的形式，若印地安人能在10月死鬥持續晉級，10月中可望復出的薩拉札將是球隊第4位先發的可能人選。