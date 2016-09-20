MLB》40歲敲35轟 老爹史上唯一（影音）

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〔記者龔乃玠／綜合報導〕紅襪球星「老爹」歐提茲（David Ortiz），今對金鶯第5局轟出本季第35號全壘打，成為大聯盟史上最多轟的40歲打者。

40歲的老爹本季表現完全不像是個即將退休的球員，此役第5局砲轟金鶯先發邦迪（Dylan Bundy）。自從2006年54轟後，老爹單季全壘打量從未超過37轟，但本季至今已累積35發。

在老爹之前，大聯盟歷史上只有老虎隊伊凡斯（Darrell Evans）曾在1987年以40歲之姿轟出34發全壘打，如今被老爹超車，成為史上最恐怖的40歲打者。

此外，老爹也追平引退球季最多轟紀錄，先前紀錄保持人是運動家金曼（Dave Kingman），他在1986年生涯最後球季以37歲之姿轟出35轟發全壘打。