英超》受不了英媒亂問 瓜迪奧拉輕聲電記者：WTF

〔體育中心／綜合報導〕英超開季以來，曼城拉出一波5連勝，但自季前就成為媒體關注焦點的總教練瓜迪奧拉（Josep Guardiola）顯然快被媒體逼到喘不過氣。《每日鏡報》報導，瓜迪奧拉在接受現場媒體採訪時，被問到蠢問題時忍不住以髒話回應。

當時記者詢問瓜迪奧拉，本季目標是否為帶領球隊得到四冠王（聯賽、聯賽盃、足總盃、歐冠）。聽到這個問題，瓜迪奧拉先是對著麥克風喃喃自語：「這他X的（什麼爛問題）……」然後伸手抓抓後腦，同時把頭別過去，長長嘆了口氣，足足10秒不說話，場面十分尷尬。

一片沉默過後，瓜迪奧拉重新開始回應，並表示：「曼城這支球隊，隊史上歐冠最佳成績是上季打進4強，就只有這1次。當你們說因為我是好教練，因此我就能帶曼城奪歐冠？我不這麼認為。我的樂趣根本不在我能不能贏得冠軍，而是活的開心，每天喝點酒，想想下一場比賽怎麼辦。我現在想的是贏得本季英超聯賽，其他的以後再說。」

瓜迪奧拉隨後補充：「我現在最大的問題是，我的這群球員是不是真的享受比賽？如果是，那就夠了。能不能贏得冠軍？那是之後的事情。」至於英媒熱捧的英超連勝問題，瓜迪奧拉則選擇淡化：「我不會誇下海口說我們要拿20連勝，那不可能，我們一定會輸球。希望連勝終止來得越晚越好，但那一定會發生。」

瓜迪奧拉。（取自影片）