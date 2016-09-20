NBA》騎士還不收刀入鞘 「神經刀」4隊搶著要
2016/09/20 10:10
史密斯合約仍未談攏。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA熱身賽將於10月2日開打，各隊陸續於本周舉行訓練營，但騎士射手「神經刀」史密斯（J.R. Smith）的合約遲遲喬不攏，除了缺席所有訓練外，更傳出極可能被挖角，冠軍隊戰力恐大幅受影響。
上季史密斯選擇跳出合約簽下一紙一年500萬美元（約1570萬新台幣）的短約，據消息指出，史密斯希望得到年薪1500萬美元的合約，而騎士只願意支付1000萬美元的年薪。他說，「這件事取決於每個人怎麼看它，就數字方面，我還可以去其他球隊，我不想讓別人認為我在佔球隊便宜，我也不想佔球隊便宜，我認為這是互相尊重的問題。」
雖然史密斯受訪時曾表明自己並無尋覓新東家之意，但近日再傳雙方認知出現問題，薪資額度足夠、離上限仍有距離的七六人（剩餘2300萬美元）、金塊（剩餘2000萬美元）、籃網（剩餘1800萬美元）、爵士（剩餘1200萬美元）皆有餘裕簽下史密斯滿意的價碼。
《ESPN》報導指出，史密斯想簽下複數年合約，但騎士開出的價碼實在差太遠，才會難以定案。不過，球評也提到過去湯普森（Tristan Thompson）也曾與球團談判良久，兩名球員的經紀人皆為「皇帝」詹姆斯（LeBron James）公司旗下的保羅（Rich Paul），球迷不用太過擔心。
相關新聞
- NBA》國王數度點名交易 蓋伊決定不留了
- NBA》湖人榜眼英葛蘭從板凳出發 「讓我有訓練的動力」
- NBA》希臘第一人！ 「字母哥」4年31億續留公鹿
- NBA》衰！勞森電腦被盜 私密照遭駭客兜售
- NBA》實力不俗 歐拉迪波在歌唱比賽拿第1名 （影音）
推薦新聞
-
NBA》騎士還不收刀入鞘 「神經刀」4隊搶著要2016/09/20 10:10
-
MLB》上原浩治合約將到期 紅襪想以低價續簽2016/09/20 10:08
-
MLB》燃燒 印地安人考慮季後賽3人輪值2016/09/20 08:48
-
西甲》八卦雜誌爆料 C羅2年來首段戀情曝光？2016/09/20 08:41
-
MLB》陳偉殷復出首戰 「怪力男」敲特大轟慶祝（影音）2016/09/20 07:59