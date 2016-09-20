NBA》騎士還不收刀入鞘 「神經刀」4隊搶著要

史密斯合約仍未談攏。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA熱身賽將於10月2日開打，各隊陸續於本周舉行訓練營，但騎士射手「神經刀」史密斯（J.R. Smith）的合約遲遲喬不攏，除了缺席所有訓練外，更傳出極可能被挖角，冠軍隊戰力恐大幅受影響。

上季史密斯選擇跳出合約簽下一紙一年500萬美元（約1570萬新台幣）的短約，據消息指出，史密斯希望得到年薪1500萬美元的合約，而騎士只願意支付1000萬美元的年薪。他說，「這件事取決於每個人怎麼看它，就數字方面，我還可以去其他球隊，我不想讓別人認為我在佔球隊便宜，我也不想佔球隊便宜，我認為這是互相尊重的問題。」

雖然史密斯受訪時曾表明自己並無尋覓新東家之意，但近日再傳雙方認知出現問題，薪資額度足夠、離上限仍有距離的七六人（剩餘2300萬美元）、金塊（剩餘2000萬美元）、籃網（剩餘1800萬美元）、爵士（剩餘1200萬美元）皆有餘裕簽下史密斯滿意的價碼。

《ESPN》報導指出，史密斯想簽下複數年合約，但騎士開出的價碼實在差太遠，才會難以定案。不過，球評也提到過去湯普森（Tristan Thompson）也曾與球團談判良久，兩名球員的經紀人皆為「皇帝」詹姆斯（LeBron James）公司旗下的保羅（Rich Paul），球迷不用太過擔心。