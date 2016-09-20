MLB》上原浩治合約將到期 紅襪想以低價續簽

年將42的上原浩治，可能還會再大聯盟繼續投球。（法新社資料照）

〔體育中心／綜合報導〕上原浩治與紅襪的2年1800萬合約即將到期，目前45場出賽防禦率3.86，如果他能夠完成這個賽季，紅襪可能願意用更低的價格再簽上原浩治。

雖然明年4月上原浩治就滿42歲，但從他的投球內容來看，在自由球員市場還是有其他球隊會簽他，今年到目前42局的投球只被打32支安打，有9次保送，每局被上壘率（WHIP）只有0.98，還包括了58次的三振，成績算是相當不錯。

今年賽季結束後，自由球員投手將包括查普曼（Aroldis Chapman）、簡森（Kenley Jansen）和梅倫森（Mark Melancon），只是其他球隊可能會因為高價的關係卻步，轉而去簽像上原浩治這樣具有潛力，並能夠有議價空間的選手。