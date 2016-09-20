MLB》教育聯盟才首度亮相 官網開賣提波球衣

提波首度現身教育聯盟。（USA Today）

〔記者林柏辰／綜合報導〕前NFL四分衛提波（Tim Tebow）加盟大都會，如願展開職業運動生涯第二春，今日他才在教育聯盟首度亮相，球衣卻已在大都會官網開賣。

提波選擇美式足球時期的15號球衣，首度現身大都會教育聯盟。即便這裡的平均年齡是21歲，已29.1歲的提波仍與其他球員共同參與練習，展現他強力左打的潛力。

Tim Tebow takes batting practice #WTSP pic.twitter.com/WKTkE73vhZ — Justin Granit （@JustinGranit） 2016年9月19日

同時提波的商品也在大都會官網開賣，t恤要價29.99美元（約新台幣940元）、球衣則為199.99美元（約新台幣6300元），且官網上球衣順序排在第1位，甚至比下「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）、皮亞薩（Mike Piazza）和塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）等明星球員與名人堂球星。

提波球衣排在大都會官網第1位。（取自大都會官網）

這股「提波旋風」也讓大都會教育聯盟一早便擠滿球迷，只為了一睹這位前NFL四分衛的身影。

提波高人氣吸引許多球迷前往。（USA Today）