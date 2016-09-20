日職》連24年投手身份敲安 橫濱番長將宣布引退

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒橫濱DeNA老投手三浦大輔，將在台灣時間今天下午2點召開記者會宣告引退。生涯都待在橫濱的三浦，曾在2005年拿下央聯三振王、防禦率王，6度入選明星賽。9月24日對讀賣巨人，是橫濱DeNA本季主場的最後一場例行賽，這場也將是三浦25年生涯的最終戰。

三浦今年球季只投了2場先發，7月11日對中日龍主投4局，被敲11支安打失6分，吞下敗投；9月16日對阪神虎主投4.1局，被敲6支安打失2分，還是吞敗。但他在7月11日自己敲安打，是連續24年以投手身分敲出安打，在8月正式獲得金氏世界紀錄認證。

三浦因為高中時代是不良少年，髮型也留了黑道常見的飛機頭，被媒體取「橫濱番長」這個外號。他在1992年加盟大洋鯨隊，隔年球隊改名為橫濱海灣之星，而他的連續安打紀錄就從1993年開始到今年。除此之外，他在1993到2015年間每年都有勝投。如今他的連續23年勝投與工藤公康、山本昌並列日職第1名。今年球季，他最大的目標就是締造連續24年勝投的新紀錄，可惜事與願違。

三浦的日職生涯戰績是172勝183敗，防禦率3.58，投球局數3269.2局，送出2473次三振；生涯打擊率1成27（962打數122安打），包括1發全壘打，44分打點。

三浦大輔（右）。（取自橫濱DeNA官網）