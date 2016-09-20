MLB》投了4局好球 陳偉殷復出挨轟可惜了

陳偉殷今日投了4局好球。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕台灣左投陳偉殷今天傷後復出首戰，前4局表現可圈可點，只可惜5局上遭遇亂流，遭國民打者艾斯皮諾沙（Danny Espinosa）轟出逆轉的3分砲、黯然退場。但資深球評曾文誠認為，殷仔的身體狀況看起來非常好，不像快兩個月沒有正式比賽的感覺。

殷仔上次先發已是7月21日對費城人，隨後就因左手肘拉傷進傷兵名單，經過近兩個月復健調整，今重返大聯盟先發。今天是殷仔本季第20場先發，也是第10場在馬林魚主場掛帥登板。

面對國聯東區王者，殷仔一開賽就連投兩次三振，最快球速也達到92英里（約148公里），接著只用1顆球就讓國民3棒倫登（Anthony Rendon）擊出內野飛球遭接殺；到了2局上，殷仔雖被4棒拉莫斯（Wilson Ramos）敲出右外野一壘安打，但隨後成功讓5棒齊默曼（Ryan Zimmerman）擊出內野滾地球形成雙殺，接著讓打者擊出捕手前滾地球出局。

殷仔在第2局的用球數更精簡，投出的5球全是好球，曾文誠就說，殷仔此役的球感很好，實在不像快兩個月沒正式比賽的人。到了3、4局，殷仔表現繼續穩定，在前4局只面對最少的12人次。雖然國民打線今做微調，包括原本3棒默菲（Daniel Murphy）、4棒哈波（Bryce Harper）都未先發，但殷仔表現仍可圈可點。

馬林魚打線也有貢獻，5棒「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）在2局下就轟出特大號左外野陽春砲，幫助球隊先馳得點，是他自8月14日以來的首轟，也是本季第26轟。到了3局下，馬林魚再以兩支長打搶下1分。

只可惜殷仔在5局遭遇亂流，在解決4棒拉莫斯後，連續遭擊出兩支安打，形成一、三壘有人，投手教練也在此時首度上丘。只可惜面對國民7棒艾斯皮諾沙，殷仔一顆90英里偏紅中的速球遭擊出左外野三分砲，也讓比分從2：0到2：3，殷仔在落後時退場。不過馬林魚6下展開反攻，單局搶下2分，也幫殷仔解套，而國民強打哈波雖在9上代打上陣，但擊出飛球遭接殺，終場馬林魚就以4：3贏球。

殷仔此役投4.1局被敲4安失3分，共用66顆球，其中44顆好球，最快球速來到93英里（約150公里），累計防禦率增至5.04。若依正常輪值，殷仔應該還有兩場例行賽先發