NBA》柯瑞出席科技展 「樂見機器人取代裁判」（影音）
2016/09/20 11:10
柯瑞出席科技大展。（資料照，路透社）
〔體育中心／綜合報導〕上周勇士MVP柯瑞（Stephen Curry）出席矽谷TechCrunch Disrupt科技大會，有別於以往的球員形象，這次柯瑞以媒體新創公司Slyce的老闆身分發言，在記者會上提出有趣觀點，「如果機器裝置可以取代裁判，我很樂意當代言人！」
不過，柯瑞僅是提出想像，他強調這項技術過於複雜，在短時間內實現仍屬困難，他自嘲：「我喜歡這想法，不過這也不能阻止我罵他們（指裁判）。」
柯瑞於今年總冠軍賽第六戰第四節犯滿畢業，為了抗議裁判尺度不公，難得動氣，還將護齒套丟向觀眾席，最後被判一次技術犯規，生涯首度遭驅逐離場，賽後柯瑞夫人Ayesha Curry也在推特上指控裁判吹黑哨，聯盟為票房惡意護航騎士，引起一時熱議。
作為聯盟第一射手，柯瑞的訓練使用運動追蹤器、頻閃眼鏡，提高反應速度、視覺記憶及集中力，柯瑞對運動科技的未來非常看好，打趣道：「我期盼可以開發能讓我灌更多籃的技術哦！最好可以綁在腳上，哈哈。」
柯瑞與合作夥伴於今年3月推出Slyce，旨在幫助職業運動員與球迷之間能良好聯繫，Slyce研發的APP能令運動員的發文、照片、分享等一次性地在多個社群網站上露出。
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