MLB》波瑟羅89球完投 本季第21勝入袋

波瑟羅完投9局，用球數精簡。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪先發投手波瑟羅（Rick Porcello）表現優異，9局僅用89球，甚至在第2、3局只用了7顆球，前5局丟完只用了48球，相當精簡的用球，讓他能夠完投拿下本季第21勝，終場紅襪以5：2擊敗金鶯，也打出一波5連勝的佳績。

紅襪在3局上靠著貝茲（Mookie Betts）的2分全壘打先馳得點，第4局金鶯四棒川柏（MarkTrumbo）打出二壘安打送回觸身球上壘的馬查多（Manny Machado）追回1分，隨後5局上「老爹」歐提茲（David Ortiz）再用全壘打替紅襪添得保險分，這也是他本季第35轟，不像是要退休的人。

波瑟羅有了全壘打的加持，投球更是穩健，全場送出7次三振，僅被金鶯打出4支零星安打，以21勝暫居聯盟勝投王，有機會挑戰賽揚獎。

紅襪要打進季後賽的機會相當大，和金鶯在美東的勝差來到4場，穩坐龍頭寶座。至於洋基隊則在被紅襪橫掃後，外卡與藍鳥來到4場勝差，再不振作恐怕無緣季後賽。

歐提茲第35轟，成為史上40歲最多轟。（法新社）