MLB》最會挨轟球隊 紅人隊寫大聯盟新紀錄
2016/09/20 11:17
紅人本季創下單季挨最多轟的難堪紀錄。（美聯社）
〔記者林柏辰／綜合報導〕紅人隊本季慘澹，戰績在國聯中區敬陪末座，今日除了2：5輸給小熊再添1敗，挨了3轟後更創下單季挨最多轟的難堪紀錄。
小熊隊羅素（Addison Russell）、康崔拉斯（Willson Contreras）與海沃德（Jason Heyward）今日分別開轟，讓紅人隊本季挨轟數來到242支，打破1996年老虎創下的241支大聯盟紀錄，且紅人本季還有12場比賽，此數字預期將會繼續增加。
今日賽前，大聯盟僅有紅人與雙城2隊挨轟數超過200支，道奇與水手則是198支，挨轟數最少的前3名則是大都會（138）、馬林魚（139）與國民（140）。
相關新聞
推薦新聞
-
網球》駭客再爆用藥資料 納達爾也中招2016/09/20 12:24
-
NBA》騎士還不收刀入鞘 「神經刀」4隊搶著要2016/09/20 10:10
-
MLB》投了4局好球 陳偉殷復出挨轟可惜了2016/09/20 10:10
-
英超》受不了英媒亂問 瓜迪奧拉輕聲電記者：WTF2016/09/20 09:56
-
MLB》40歲敲35轟 老爹史上唯一（影音）2016/09/20 09:09