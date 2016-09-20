MLB》最會挨轟球隊 紅人隊寫大聯盟新紀錄

紅人本季創下單季挨最多轟的難堪紀錄。（美聯社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕紅人隊本季慘澹，戰績在國聯中區敬陪末座，今日除了2：5輸給小熊再添1敗，挨了3轟後更創下單季挨最多轟的難堪紀錄。

小熊隊羅素（Addison Russell）、康崔拉斯（Willson Contreras）與海沃德（Jason Heyward）今日分別開轟，讓紅人隊本季挨轟數來到242支，打破1996年老虎創下的241支大聯盟紀錄，且紅人本季還有12場比賽，此數字預期將會繼續增加。

今日賽前，大聯盟僅有紅人與雙城2隊挨轟數超過200支，道奇與水手則是198支，挨轟數最少的前3名則是大都會（138）、馬林魚（139）與國民（140）。