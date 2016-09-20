MLB》談陳偉殷復出首戰 馬丁利暗示季後調整先發

陳偉殷復出首戰表現尚可。（法新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕「台灣殷雄」陳偉殷在相隔2個月後傷癒歸隊，今天對國民先發4.1局失3分，5局上挨三分砲後退場，馬林魚在6局打回2分逆轉，最終以4：3逆轉勝，陳偉殷無關勝敗。

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）賽前設定陳偉殷今天大約投5局，「你不知道一個人在傷兵名單待這麼久會有什麼狀況。」他說。

陳偉殷前4局表現精采，只用46球演出無失分，送出3次三振，唯在5局抓下1出局後被敲出連續安打，隨後遭國民游擊手艾斯皮諾沙（Danny Espinosa）敲出三分彈，被迫提前退場。

針對殷仔今年掙扎的狀況，馬丁利指出，通常第一年都是最難熬的，他也稱讚殷仔是非常認真的球員，投過許多不錯的比賽，有時狀況雖然不理想，「但很明顯健康問題並不是我們所樂見的。」馬丁利說。

馬丁利表示，現階段是讓殷仔重建身體健康最好的方式，也可藉此評估季後馬林魚的先發輪值還能有什麼樣的調整。

馬林魚在今天獲勝後，勝率重回五成大關，爭取國聯外卡仍未絕望，落後巨人隊4.5場勝差。