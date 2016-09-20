網球》駭客再爆用藥資料 納達爾也中招
2016/09/20 12:24
〔記者林宗偉／綜合報導〕據聞來自俄羅斯的網路駭客集團「Fancy Bears」，今再度於自家網站公布26名運動員的用藥記錄，其中網球名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、已歸化英國的長跑名將莫法拉（Mo Farah）都中招，指控世界反禁藥組織（WADA）包庇運動員使用禁藥。
「Fancy Bears」先前駭入WADA資料庫，將選手的用藥記錄公諸於世，包括美國大小威廉絲姊妹都成被檢視者，儘管遭揭露的運動員都已獲用藥豁免權，但此過程被暗指是WADA打著合法旗號讓選手服用禁藥。
今再度爆料的資料中，納達爾曾於2009年、2012年為了解決發炎狀況以及動膝蓋手術，各向WADA申請使用類固醇和腎上腺素，都獲得允許。
納達爾捲入禁藥風波。（路透社）
里約奧運2金得主莫法拉。（路透社）
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