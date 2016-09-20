MLB》剩2場先發 陳偉殷有望締造116年新紀錄

2016/09/20 12:31

陳偉殷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕陳偉殷今傷後復出首戰，投4.1局掉3分，無關勝敗。至於萬眾矚目的生涯首安，此役總計2打數，依然沒能出爐，本季累積46打席無安打。

根據美國論壇《Reddit》網友thedeejus先前引用《baseball-reference》指出，大聯盟自從1901年算起，單季上壘率0且最多打席紀錄保持人是前國民投手柏格曼（Jason Bergmann），他在2008年42打席無安打，至今仍是大聯盟百年來的紀錄。

陳偉殷目前以46打席無安打超越柏格曼，估計還有兩次先發機會的殷仔，如果再沒有出現安打，將會締造116年來大聯盟單季最多打席無安打收尾的紀錄。當然，如果殷仔敲安打就能脫離這個排行榜，避免這項難堪紀錄的誕生。

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.