MLB》重返先發投不滿5局 陳偉殷這樣說...
2016/09/20 13:13
陳偉殷表示今天整體狀況很不錯。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕「台灣殷雄」陳偉殷今天重返大聯盟投手丘，先發4.1局被敲4支安打失3分，殷仔前4局威風八面，僅讓1名打者上壘，但5局上被國民隊敲出3分砲逆轉，隨後退場無關勝敗，賽後陳偉殷談到重返先發輪值，他說：「整體感覺很不錯。」
陳偉殷表示，「今天一開始的感覺很棒，第5局上去發生一些狀況無法度過，可能是太久沒有正式比賽，體能多少有些影響，但整體的感覺很不錯，要趕快把感覺抓回來。」
休兵2個月的殷仔，上次出賽是在7月21日先發對戰費城人，當時陳偉殷先發5.1局被敲出11支安打，失4分吞下敗投。
本季至今陳偉殷共先發出賽20場，投114.1局拿下5勝4敗，防禦率是偏高的5.04，被打擊率為2成74，共累積92次三振。
.@Marlins Wei-Yin Chen reacts to his 1st start since being activated from the DL. pic.twitter.com/7xGnZGhSJg— FOX Sports Florida （@FOXSportsFL） 2016年9月20日
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