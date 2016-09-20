高爾夫》高雄公開賽第1回合 劉心濰打出一桿進洞

高雄公開賽第1回合，劉心濰在第9洞打出一桿進洞。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／高雄報導〕第30屆高雄公開賽今天清晨開賽，年輕選手劉心濰在第9洞幸運打出一桿進洞。

劉心濰是今天上午6時，第1位站上發球台的選手，他打到178碼下坡的第9洞，拿6號鐵桿開球，球打上果嶺後幸運進洞。

劉心濰說：「這是我第1次打出一桿進洞。」靠這幸運的一擊，第1回合他以72桿完賽。

上午出發的選手已陸續完賽，長春名將盧建順暫以低於標準桿3桿的69桿，排名第1。年輕選手蔡叢宇、郁淞壹和賴韋綸同以70桿居次。

高雄公開賽第1回合，盧建順以69桿完賽。（記者趙新天攝）

蔡叢宇打出70桿。（記者趙新天攝）

高雄公開賽第1回合，郁淞壹打出70桿。（記者趙新天攝）