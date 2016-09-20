高爾夫》高雄公開賽第1回合 劉心濰打出一桿進洞
2016/09/20 13:04
高雄公開賽第1回合，劉心濰在第9洞打出一桿進洞。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／高雄報導〕第30屆高雄公開賽今天清晨開賽，年輕選手劉心濰在第9洞幸運打出一桿進洞。
劉心濰是今天上午6時，第1位站上發球台的選手，他打到178碼下坡的第9洞，拿6號鐵桿開球，球打上果嶺後幸運進洞。
劉心濰說：「這是我第1次打出一桿進洞。」靠這幸運的一擊，第1回合他以72桿完賽。
上午出發的選手已陸續完賽，長春名將盧建順暫以低於標準桿3桿的69桿，排名第1。年輕選手蔡叢宇、郁淞壹和賴韋綸同以70桿居次。
高雄公開賽第1回合，盧建順以69桿完賽。（記者趙新天攝）
蔡叢宇打出70桿。（記者趙新天攝）
高雄公開賽第1回合，郁淞壹打出70桿。（記者趙新天攝）
相關新聞
- 高球》千萬元總獎金賽史最高 第30屆高雄公開賽明開打
- Evian錦標賽》打破紀錄！南韓女將田仁智263桿奪冠
- 高爾夫》盧曉晴延長加賽贏得東海女子菁英賽冠軍！
- 東海女子菁英賽》第2回合打出全場最佳63桿 盧曉晴並列領先
推薦新聞
-
足球》砲轟日籍教頭不專業 殷亞吉不踢亞洲盃2016/09/20 13:39
-
高爾夫》高雄公開賽第1回合 劉心濰打出一桿進洞2016/09/20 13:04
-
網球》駭客再爆用藥資料 納達爾也中招2016/09/20 12:24
-
MLB》最會挨轟球隊 紅人隊寫大聯盟新紀錄2016/09/20 11:17
-
NBA》騎士還不收刀入鞘 「神經刀」4隊搶著要2016/09/20 10:10