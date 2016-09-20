亞洲盃資格賽》殷亞吉聲明 今井帶台灣隊則不接受徵召
2016/09/20 13:32
殷亞吉（左）表示只要今井敏明還在，他就不參加國家隊比賽。（取自殷亞吉FB）
〔體育中心／綜合報導〕亞洲盃資格賽附加賽，台灣男足即將在10月8日與11日於高雄世運主場與東帝汶男足交手，以兩回合的比賽結果來爭取晉級24強資格賽。但今天（20日）傳出，台灣男足主力中後衛殷亞吉在個人專頁發表聲明，只要總教練今井敏明還在，就不會再參加任何國家隊的比賽。消息一出也引來足球迷們的關注與轉貼。
足協、教練、球員三方溝通的情況不佳，最近不僅造成教練團更換前後風波不斷，也造成多名球員不願接受徵召出賽。3月31日，朱恩樂宣布退出台灣男足；4月初，陳貴人教練宣布辭去總教練一職；陳昌源（夏維耶）也在4月中由友人出面表示不出賽；5月初，今井敏明接任總教練；9月20日，殷亞吉決定退出國家隊徵召。
足協過去所爆出的爭議，至今仍未能好好解決，而這次更是總教練今井敏明讓球員選擇退出。台灣男足自2011年6月底與7月初的世界盃資格賽以來，以相當緩慢的速度得到媒體與球迷關注。這波風潮在去年的世界盃資格賽達到最高峰，一度有一萬多名觀眾進場看球。但隨著後來足協、教練團、球員間發生爭議，球員們為國效力的意願也大大降低。
殷亞吉在FB發出聲明，不接受徵召。（取自殷亞吉FB）
相關新聞
- 足球》陳昌源不打台灣隊 球評爆足協哭窮凹很大 - 自由體育
- 足球》「階段性任務結束」 台灣隊總教練陳貴人請辭獲准 - 自由體育
- 積欠機票讓陳昌源心寒拒出賽 足協提出回應
- 足球》無緣當地主 東亞盃預賽次輪將移師香港
- 足球》亞洲盃附加賽主客都在台灣踢 日本世大運隊8月也來參一腳
推薦新聞
-
MLB》不想退休 一朗翻譯：他認真考慮打到50歲2016/09/20 14:44
-
謝淑薇沒領到千萬？網協：實際核銷金額由選手申報2016/09/20 14:40
-
MLB》普伊格與瘋邦對嗆「拐氣」 道奇9下逆轉巨人（影音）2016/09/20 13:57
-
MLB》剩2場先發 陳偉殷有望締造116年新紀錄2016/09/20 12:31
-
NBA》騎士還不收刀入鞘 「神經刀」4隊搶著要2016/09/20 10:10