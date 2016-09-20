亞洲盃資格賽》殷亞吉聲明 今井帶台灣隊則不接受徵召

殷亞吉（左）表示只要今井敏明還在，他就不參加國家隊比賽。（取自殷亞吉FB）

〔體育中心／綜合報導〕亞洲盃資格賽附加賽，台灣男足即將在10月8日與11日於高雄世運主場與東帝汶男足交手，以兩回合的比賽結果來爭取晉級24強資格賽。但今天（20日）傳出，台灣男足主力中後衛殷亞吉在個人專頁發表聲明，只要總教練今井敏明還在，就不會再參加任何國家隊的比賽。消息一出也引來足球迷們的關注與轉貼。

足協、教練、球員三方溝通的情況不佳，最近不僅造成教練團更換前後風波不斷，也造成多名球員不願接受徵召出賽。3月31日，朱恩樂宣布退出台灣男足；4月初，陳貴人教練宣布辭去總教練一職；陳昌源（夏維耶）也在4月中由友人出面表示不出賽；5月初，今井敏明接任總教練；9月20日，殷亞吉決定退出國家隊徵召。

足協過去所爆出的爭議，至今仍未能好好解決，而這次更是總教練今井敏明讓球員選擇退出。台灣男足自2011年6月底與7月初的世界盃資格賽以來，以相當緩慢的速度得到媒體與球迷關注。這波風潮在去年的世界盃資格賽達到最高峰，一度有一萬多名觀眾進場看球。但隨著後來足協、教練團、球員間發生爭議，球員們為國效力的意願也大大降低。

殷亞吉在FB發出聲明，不接受徵召。（取自殷亞吉FB）