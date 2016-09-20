足球》砲轟日籍教頭不專業 殷亞吉不踢亞洲盃
2016/09/20 13:39
〔記者林宗偉／綜合報導〕曾在2018俄羅斯世界盃亞洲區資格賽次輪進球的混血後衛殷亞吉，今在臉書個人粉絲團開砲，除了表示很遺憾未能被選進10月將開踢的亞洲盃資格附加賽，更直言只要是日籍教練今井敏明坐鎮，他不會再披國家隊戰袍。
殷亞吉說：「在此要告訴大家，這次對東帝汶的比賽，我沒有被國家隊徵招，我愛台灣，也更想參加國家隊，但是教練團好像對我有意見，在此告知大家，只要是這位不專業的日本教練在職，本人不會再參加任何國家隊的比賽。」
殷亞吉是台灣、西班牙混血，在世界盃亞洲區資格賽次輪對泰國時，曾替寶島頂進一球，之後也獲得中超長春亞泰隊青睞，成為踢進中超的台將第5人。
殷亞吉砲轟日籍教頭今井敏明，表示再不會參加國家隊比賽。（取自殷亞吉臉書粉絲團）
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