MLB》普伊格與瘋邦對嗆「拐氣」 道奇9下逆轉巨人（影音）

〔記者陳人齊/綜合報導〕正在力拚外卡資格的巨人今天作客道奇,雙方分別推出王牌「瘋邦」邦賈納(Madison Bumgarner)、「書僮」克蕭(Clayton Kershaw)應戰,2位強投都繳出優質先發,但最後都無關勝敗,一路落後的道奇在9局下半先靠透納(Justin Turner)安打追平比數,接著老將岡薩雷茲(Adrian Gonzalez)生涯第10支再見安打建功,最終道奇以2:1氣走巨人,穩居國聯西區龍頭。

道奇王牌克蕭先發6局失1分,3局上2出局後巨人努內茲(Eduardo Nunez)從克蕭手中敲出安打,隨後他盜上二壘,道奇捕手葛朗多(Yasmani Grandal)傳球發生失誤讓努內茲站上三壘,最後克蕭暴投丟分,6局投完後退場成敗投候選人。

邦賈納先發7局只被敲出1安打,飆出10次三振上演無失分。7局下邦賈納用滾地球解決普伊格(Yasiel Puig)後,2人在場上互噴垃圾話,雙方板凳清空在場上對峙,險些暴發衝突。

9局道奇打線逐漸甦醒,巨人3名後援羅爾(Derek Law)、羅培茲(Javier Lopez)、史崔克蘭(Hunter Strickland)都沒辦法壓制,被敲出4支安打,道奇岡薩雷茲敲出致勝二壘安打,率隊以2:1逆轉巨人,封王魔術數字降為7。

普伊格7局時與邦賈納互噴垃圾話。(USA Today Sports)

岡薩雷茲敲出再見安打後全隊欣喜若狂。(美聯社)