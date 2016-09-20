MLB》普伊格與瘋邦對嗆「拐氣」 道奇9下逆轉巨人（影音）

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〔記者陳人齊／綜合報導〕正在力拚外卡資格的巨人今天作客道奇，雙方分別推出王牌「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）、「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）應戰，2位強投都繳出優質先發，但最後都無關勝敗，一路落後的道奇在9局下半先靠透納（Justin Turner）安打追平比數，接著老將岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）生涯第10支再見安打建功，最終道奇以2：1氣走巨人，穩居國聯西區龍頭。

道奇王牌克蕭先發6局失1分，3局上2出局後巨人努內茲（Eduardo Nunez）從克蕭手中敲出安打，隨後他盜上二壘，道奇捕手葛朗多（Yasmani Grandal）傳球發生失誤讓努內茲站上三壘，最後克蕭暴投丟分，6局投完後退場成敗投候選人。

邦賈納先發7局只被敲出1安打，飆出10次三振上演無失分。7局下邦賈納用滾地球解決普伊格（Yasiel Puig）後，2人在場上互噴垃圾話，雙方板凳清空在場上對峙，險些暴發衝突。

9局道奇打線逐漸甦醒，巨人3名後援羅爾（Derek Law）、羅培茲（Javier Lopez）、史崔克蘭（Hunter Strickland）都沒辦法壓制，被敲出4支安打，道奇岡薩雷茲敲出致勝二壘安打，率隊以2：1逆轉巨人，封王魔術數字降為7。

普伊格7局時與邦賈納互噴垃圾話。（USA Today Sports）

岡薩雷茲敲出再見安打後全隊欣喜若狂。（美聯社）