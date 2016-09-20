MLB》不想退休 一朗翻譯：他認真考慮打到50歲
2016/09/20 14:44
〔體育中心／綜合報導〕即便已完成大聯盟3000安，鈴木一朗仍未打算高掛球鞋，甚至認真地考慮打到50歲再退休。馬林魚球團可能不想簽如此長的合約給他，但至少執行一朗明年200萬美金選擇權是非常合理的選擇。
去年一朗剛轉到馬林魚時，打擊率跌落到2成29生涯最低，不過今年球季打擊手感回溫，3000安也出現，完成他棒球生涯的里程碑，且根據一朗翻譯Alan Turner表示，一朗認真的考慮要打到50歲才退休。
對於許多明星球員來說，生涯後期要從板凳出發，在心理上是很掙扎的，但一朗欣然接受這樣的事實，成為隊上的第四號外野手。
對馬林魚而言，執行一朗明年的200萬美金選擇權不僅是合理的選擇，可說是相當划算的交易。
鈴木一朗招牌打擊動作。（法新社資料照）
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