MLB》普伊格為何激怒瘋邦？原來是因為這三個字...

普伊格與邦賈納今天發生衝突。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今天作客洛杉磯道奇，7局下巨人王牌邦賈納（Madison Bumgarner）與道奇古巴小子普伊格（Yasiel Puig）發生衝突，兩隊板凳清空在球場上對峙，所幸並未釀成暴力事件。

7局下半最後一個出局數，普伊格敲出內野滾地球，被邦賈納下丘傳球刺殺，普伊格隨後眼神直瞪邦賈納，雙方言語交換互噴垃圾話，衝突一觸即發。

究竟當時2人的對話內容為何？據道奇隨隊記者Andy McCullough現場還原，兩人的對話內容如下：

邦賈納：別看我！

普伊格：什麼？

邦賈納：別看我！

普伊格：你能拿我怎樣？

結束7局下雙方的衝突後，巨人未讓邦賈納上場打擊，最後道奇在9局上演逆轉秀，賽後普伊格表示，「這很顯然對我們是有利的，因為他（邦賈納）被換下場，他投得很好沒錯，但最後是我們贏了。」

道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）也力挺普伊格，他說：「不是普伊格的錯，很明顯他（邦賈納）當時說了『別看我』，我們都知道瘋邦是充滿激情的人，他當時明顯被那樣的回答給激怒。」

普伊格則表示不解為何邦賈納不喜歡他，他說：「每次我面對他就好像就要發生衝突一樣。」敲下追平分的透納（Justin Turner）則打趣的說，「他們兩個看起來感情還真好，也許還會每天早上一起出去吃早餐哩。」

邦賈納賽後則表示不解為何普伊格要一直盯著他看，「他就是一直瞪著我。」