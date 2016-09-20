網球》老少台將都開紅盤 盧彥勳、吳東霖晉16強

海碩男子單打台灣盧彥勳擊敗中國網球一哥。（記者黃志源攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕高雄海碩男網挑戰賽今天老少台將都開紅盤，33歲的「寶島一哥」盧彥勳力挫中國悍將張擇，拿外卡參賽的18歲小將吳東霖更在首輪爆冷擊敗第8種子美國庫德拉（Denis Kudla），雙雙晉級16強。

海碩男網賽今共有9名台在單雙打分頭出擊，其中「寶島一哥」盧彥勳對陣中國男單世界排名最高的張擇最受矚目，不過作為地主的盧彥勳沒有漏氣，全場轟出10記愛司球，首盤7：5搶勝後，次盤以6：2輕鬆贏球，下一輪對手將是擊敗台將陳迪晉級的義大利凡尼（Luca Vanni）。

至於世界排行僅1748名的吳東霖，則展現初生之犢不畏虎的氣勢，面對世界排名第131的庫德拉，他經歷1小時又52分鐘鏖戰，硬是以7：5、7：6（10：8）擊敗強敵，除了嚐到生涯擊敗排名最高選手的喜悅，也獲得10分職業積分，自己的排名有望闖進千名內。