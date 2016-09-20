中職》詹子賢、蘇緯達二度Back to Back 兄弟二軍先拿一勝

詹子賢二軍總冠軍首戰轟出雙響砲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕中職二軍總冠軍賽今日開打，在三、四棒詹子賢、蘇緯達兩度「Back to Back」全壘打帶領下，中信兄弟11：6擊敗Lamigo桃猿拿下一勝。

首戰雙方打線陣容各有打擊王王威晨、打點王蔡益民與全壘打王陳敏賜、盜壘王翁克堯，但表現最搶眼的還是本季在一軍小有成績的詹子賢、蘇緯達，4上2人接力從桃猿先發王豐鑫開轟助隊扳平，5上再二度展示火力，「Back to Back」全壘打打退王豐鑫，第二任投手蘇俊羽沒能及時止血，滿壘被迫再換上張明翔，周聖訓的安打，兄弟將比數拉開至8：2領先。

處於落後的桃猿則在5下、8下各要回2分，但兄弟7、8局也繼續補進分數，除了接連開轟的詹、蘇，兄弟9棒都有安打，三壘手甘少康包辦3分打點最多，桃猿全隊13支安打雖和兄弟一樣多，但攻勢僅3局有效串聯，最後兄弟11：6於5戰3勝制的二軍總冠軍戰拿下第一勝，第二戰將在明天12點半屏東續戰。

中信兄弟二軍第4棒蘇緯達單場4支2、2打點。（記者黃志源攝）