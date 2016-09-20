棒球》颱風天也要比賽 張泰山：日本人的精神我領悟到了
2016/09/20 17:18
張泰山。（取自張泰山臉書）
〔體育中心／綜合報導〕今年赴日闖蕩四國島聯盟的張泰山，所屬的德島藍短襪與陽建福所在的愛媛海盜橘子隊將拚總冠軍戰，但因颱風的關係已連2天都沒打成，比賽還要再等等。
張泰山表示，連2天前往愛媛有12個小時在高速公路上，因為颱風都無法打成，球團又沒供應住宿需當天來回，即使德島正在颱風眼，卻還要出發打冠軍戰，在台灣打20年職棒是不可能發生的事，他也直呼「日本人的精神我領悟到了」。
四國島聯盟總冠軍戰採5戰3勝制，德島台將有張泰山、陳品捷，愛媛則有投手陽建福和前中職洋投正田樹。
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