亞洲沙灘運動會 台灣瞄準四金

（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2016年第5屆峴港亞洲沙灘運動將於9月24日開幕，台灣代表團今日舉行授旗典禮，教育部體育署何卓飛署長勗勉選手在競賽中創下最佳成績，為國爭光，也期望成績超越上屆的三金，以四金為目標。

本屆亞洲沙灘運動會定於9月24日至10月3日於越南峴港市舉行，預訂舉辦14種運動競賽，我國代表隊報名參加沙灘排球、沙灘手球、沙灘籃球、沙灘角力、沙灘柔術、沙灘克拉術、沙灘越武道、沙灘泰拳、沙灘滾球、沙灘木球等10種運動競賽，預計有12名教練及54名選手共襄盛舉，代表團已於16日起陸續分批前往。

亞洲奧林匹克理事會主辦的亞洲沙灘運動會，源起於2004年印尼受海嘯重創，印尼政府於災後重建中積極提升其國家形象，印尼奧會在亞洲奧林匹克理事會（Olympic Coucil of Asia, OCA，以下簡稱亞奧會）有意舉辦新式運動會前提下，提出以沙灘為主題之運動會，後經2006年亞奧會會員大會中表決通過，此為繼亞洲室內運動會後推行之新興、綜合性運動會，也是全球首創以沙灘為主題的運動盛會，也是亞洲五大綜合性體育賽事之一。

亞洲沙灘運動會每兩年舉辦1次，上屆我國取得3金8銀6銅，總領隊王景成表示，台灣絕對有拿下四金的實力。