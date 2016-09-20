網球》謝淑薇和網協恩怨難解 盧彥勳說話了...
2016/09/20 17:38
盧彥勳表示，隔空喊話對雙方都不好，應坐下來好好討論溝通。（記者黃志源攝）
〔即時新聞／綜合報導〕我國網球好手謝淑薇與網協恩怨發展至今，雙方屢屢透過媒體或網路社群喊話。同為國手的盧彥勳也對此表達看法。他認為，隔空喊話對雙方都不是好事，應該面對面坐下來好好溝通。
謝淑薇昨日再度發文砲轟網協，稱網協根本沒有提供她千萬補助，酸說「該不會偷偷燒了一千萬冥幣給我，又跟2012倫敦奧運一樣，有四百萬暗槓起來沒通知選手團隊吧？」
根據《聯合報》報導，正在高雄進行海碩男網挑戰賽的盧彥勳表示，每一位選手都有自己的想法，但球員和協會都有一個共同目標，就是希望大環境越來越好。他強調，雙方隔空喊話不是好事，應該坐下來討論溝通，找出問題的根本並設法解決，才是好的方式。
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