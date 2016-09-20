日職》一人拿兩座最佳十人？二刀流大谷翔平有機會

大谷翔平投打方面都表現的相當出色。（資料照，取自日本火腿隊官方）



〔記者張浩群／綜合報導〕日本火腿王牌投手大谷翔平強投豪打，擁有出色的二刀流身手，本季有機會挑戰在最佳十人DH和投手雙雙獲獎。

東京職業棒球記者幹事會今天宣布修改最佳十人選拔規定，原本規定不能重複投票，每個位置必須填上不同球員，而今天決議修改成最佳DH獎能重複投票，投手和內外野手都能競爭，也就是說未來有機會能看到有球員在最佳十人獎項內包辦兩座個人獎。

此例一開，二刀流的大谷翔平本季有機會挑戰最佳十人的投手獎和DH獎，大谷本季以投手身分出賽19場，投出8勝4敗、防禦率2.12的成績，而打擊方面繳出22轟、65打點、打擊率3成18的亮眼成績單。